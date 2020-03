Lavori alla nuova Porrettana, trovate sette bombe belliche

Sette ordigni sono stati rinvenuti durante le attività di scavo per i lavori propedeutici alla realizzazione della nuova Porrettana, a Casalecchio. A darne notizia è lo stesso comune della cintura metropolitana.

Le bombe, risalenti alla seconda guerra mondiale, sono del tipo aereo a frammentazione, tutte del peso di circa 20 libbre. Sono state trovate tra via Martiri dell'Italicus e la ferrovia Bologna-Pistoia, all'altezza di via Ronzani. durante la fase di bonifica bellica, prevista nel calendario dei lavori stessi.

"Nella mattinata di oggi -recita una nota del municipio- il Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, con il supporto della Protezione Civile Unione Valli Reno,Lavino e Samoggia, ha estratto e messo in sicurezza gli ordigni: 3 sono stati fatti brillare oggi stesso, in un'area più a sud dello stesso cantiere, mentre gli altri sono stati sotterrati in attesa di farli brillare nei prossimi giorni. L'operazione non ha richiesto alcuna evacuazione.