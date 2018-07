Si accascia mentre è alla giuda della moto, muore 51enne

Sarebbe morto in conseguenza di un malore il motociclista 51enne che in mattinata si è accasciato in strada, mentre era alla guida in via Calzavecchio, a Casalecchio. E' successo questa mattina, intorno alle 9:30. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e la Polizia Municipale, che ha provveduto a gestire il traffico, molto intenso in quella strada nell'orario del mattino.

L'uomo è parso da subito grave ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Maggiore dove dopo circa un'ora è deceduto. Poco prima, a qualche chilometro di distanza, un incidente stradale ha reso molto difficile il transito ai veicoli.