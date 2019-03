Casalecchio: apre la nuova sede della Polizia locale Reno Lavino

Pronta la nuova sede della Polizia locale Reno Lavino, ossia i vigili dei Comuni di Casalecchio, Monte San Pietro e Zola Predosa, e della Protezione civile dell'Unione Reno Lavino Samoggia.

Appuntamento per l'inaugurazione della struttura, in via Sozzi a Casalecchio, domenica alle 11,30. L'Unione dei Comuni spiega che la prima a trasferirsi sarà la Protezione civile con la Centrale radio operativa, nelle prossime settimane seguirà la Polizia locale.

L'investimento totale è stato di circa 620.000 euro, che il Comune di Casalecchio finanzia grazie all'allungamento della concessione a Rekeep del contratto calore-illuminazione pubblica. Alla cerimonia di domenica parteciparanno i rappresentanti dei Comuni interessati, della Regione Emilia-Romagna e della Prefettura di Bologna. La nuova sede rimarrà aperta fino alle 16,30 per consentire a tutti gli interessati di visitarla. "La nuova sede del Corpo unico è un tassello importante che si aggiunge al percorso di unificazione delle tre Polizie locali", sottolinea l'Unione, aggiungendo questo passaggio "contribuirà a raggiungere l'obiettivo principale del progetto di unificazione: migliorare il servizio al cittadino grazie alle sinergie che si possono sviluppare a vantaggio dell'efficienza ed efficacia dell'azione, ad esempio, aumentando i servizi serali di pattuglia per il controllo e la prevenzione sul territorio". Il Corpo unico è composto da un comandante, 13 ufficiali, 30 agenti, quattro amministrativi: la presenza in un una sola sede di questo personale e del coordinamento della Protezione civile "favorira' inoltre le azioni comuni a presidio del territorio". (dire)