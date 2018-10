Incidente sul lavoro a Casalecchio: operaio folgorato, indagano i Carabinieri

Sono ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale le dinamiche e i dettagli dell'infortunio sul lavoro ai danni di un operaio bolognese di 44 anni.

L'uomo, che stava lavorando in una concessionaria chiusa per ristrutturazione, oggi alle 11 è stato colpito da una scarica elettrica.

I colleghi hanno avvertito il 118 e l'ambulanza ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore in codice di massima gravità (3). Ha riportato una seria ustione al braccio, ma non è in pericolo di vita. I militari dell'Arma stanno indagando sulle cause dell'incidente sul lavoro.