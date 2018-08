Casalecchio: vandali nel parcheggio sottorreaneo, chiuso per lavori

"Nell'impossibilità di garantire la necessaria copertura antincendio e per permettere il completo ripristino degli spazi, il parcheggio è chiuso a partire da domani, venerdì 17 agosto 2018, e fino al termine dei lavori". Lo scrive in una nota l'amministrazione comunale di Casalecchio di Reno.

Nei giorni scorsi infatti alcuni atti vandalici hanno reso inservibili 10 estintori all'interno del parcheggio pubblico sotto la Galleria Ronzani (con accesso da via della Chiusa), imbrattando i locali con la schiuma.

Il Comune ha sporto denuncia, l'area è sottoposta a videosorveglianza e le indagini delle forze dell'ordine sono in corso: "Non appena individuati i colpevoli, è intenzione dell'Amministrazione comunale costituirsi parte civile per ottenere il rimborso dei danni", fa sapere il Comune.

In caso di necessità, i proprietari dei veicoli parcheggiati all'interno possono contattare la Società Adopera srl al numero 348 7471493.