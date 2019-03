Parco della Chiusa: danni e rischi per le persone, Casalecchio blocca le mountain bike

L'ordinanza parla chiaro: "Divieto di transito nel bosco protetto del Parco della Chiusa". Questa volta a non poter passare, non sono le automobili, ma le mountain bike. QUI l'Ordinanza

Con l’ordinanza n. 9/2019 l’area boscata alle pendici di San Luca e sul sentiero dei Bregoli è interdetta appunto alle due ruote da fuoristrada.

Il Comune di Casalecchio fa sapere che "il provvedimento si è reso necessario in considerazione del fatto che l'intensa attività di mountain bike (anche estremo: "downhill") provoca: gravi danni al sottobosco, erosione e infiltrazione idrica in un versante estremamente ripido, col rischio di innescare un grosso movimento franoso - oltre che - gravi rischi per l'incolumità dei tanti frequentatori/escursionisti del Parco della Chiusa che si dovessero imbattere nella discesa ad alta velocità dei bikers". La trasgressione comporta una sanzione amministrativa da € 80 a € 500.

In caso il trasgressore sia già stato precedentemente sanzionato per inottemperanza, oltre a una nuova multa, incorrerà nel sequestro del mezzo.

