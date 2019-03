A Casalecchio una nuova piazza: sport, verde e area giochi

"Rigenerazione urbana degli spazi pubblici dell'isolato posto fra le vie Garibaldi, Mameli e Cavour" è il concorso di progettazione bandito dal Comune di Casalecchio, insieme all'Ordine degli architetti di Bologna, per selezionare il miglior progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di riqualificazione.

Tra 19 progetti presentati, la giuria ha scelto quello degli ingegneri e architetti Giacomo Rubin, Gabriele Cavoto, Sara Malagoli e Tommaso Grassi.

Il concorso segue un percorso di urbanistica partecipata svolto nel 2017 dall'amministrazione comunale durante il quale, in merito alla trasformazione dell'area, sono state raccolte le aspettative e le suggestioni della cittadinanza, del mondo scolastico e delle attività presenti nella zona.

"Il cantiere partirà già in estate - assicura l'assessore ai Lavori Pubblici Nicola Bersanetti - faremo una gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori e in un paio d'anni consegneremo la nuova piazza alla città". Insieme a lui alla Casa della Conoscenza, per la premiazione dei primi tre progetti classificati, il sindaco Massimo Bosso e il presidente dell'Ordine degli Architetti di Bologna Pier Giorgio Giannelli.