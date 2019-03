Casalecchio: riconosce i quadri rubati a un'amica, nei guai 49enne

I Carabinieri di Casalecchio insieme ai nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno denunciato un 49enne bolognese incensurato per ricettazione di quadri rubati. Una Madonna con bambino e un violinista, due dipinti dell'ottocento, si trovavano in un negozio di cornici a Casalecchio.

A notarli un cliente che aveva già visto le tele appese nell'appartamento di un'amica residente in centro a Bologna. I militari sono risaliti alla proprietaria, che non si era accorta del furto, e quindi al 49enne che aveva venduto le due opere al negoziante. Dai primi accertamenti non sarebbe lui l'autore del furto. Le indagini sono ancora in corso.