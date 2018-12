Casalecchio, spaccata al bar del distributore: porta sfondata e via due slot

Hanno lanciato una Dacia-Duster in retromarcia contro la porta e poi si sono introdotti all'interno. Brutta sorpresa ieri mattina per il gestore del distributore stradale Sassomet, a Casalecchio, in via Margotti.

Alle 3 di ieri notte una banda di almeno tre persone, con il volto travisato, ha sfondato serranda e porta e ha caricato due slot machine. Un blitz durato pochi minuti. Anche se il sistema di allarme è entrato in funzione, il gestore è arrivato troppo tardi. Indagano i Carabinieri che hanno acquisito tutte le immagini delle telecamere.