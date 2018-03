Spaccata in centro a Casalecchio: vetrina sfondata nel negozio di gioielli

Furto con spaccata la scorsa notte in pieno centro a Casalecchio. I ladri hanno preso di mira un negozio di gioielli e accessori di via Marconi. A riportare la notizia è la stessa titolare dell'esercizio, in uno dei gruppi sui social dedicati al tema sicurezza della cittadina alle porte di Bologna.



Sul fatto indagano i Carabinieri. I ladri avrebbero sfondato la vetrina utilizzando un oggetto molto pesante nella notte: una volta entrati avrebbero fatto razzia di tutto quello che era di valore dentro al negozio. Il bottino è ancora da quantificare ma non è la prima volta che il punto vendita è preso di mira dai ladri.