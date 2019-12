Casalecchio, nuove telecamere ai varchi: le strade coinvolte

Sono stati attivati in questi giorni 7 nuovi varchi presidiati da videocamere che a Casalecchio rilevano i veicoli in ingresso sul territorio comunale. I nuovi occhi elettronici sono dotato di sistema di riconoscimento automatico dei numeri di targa, utili a Polizia Locale e Forze dell’Ordine per la ricerca e l’incrocio di informazioni con finalità di pubblica sicurezza (individuazione auto sospette, riduzione attività illecite...).

Per un anno, in via sperimentale, fa sapere il Comune di Casalecchio, la stessa tecnologia sarà "anche di supporto ai controlli sul posto della Polizia Locale Reno Lavino in materia di assicurazioni e revisioni auto". Grazie alla scansione della targa, sarà possibile sapere in tempo reale se l’automobilista è in regola con l’assicurazione e la revisione del suo veicolo.

I varchi attivati si trovano nelle seguenti vie:

1) via 63^ Brigata Bolero

2) via Porrettana presso l’intersezione con via Caravaggio

3) via del Lavoro

4) via Bazzanese

5) via Porrettana presso l’intersezione con via Marzabotto

6) Rotonda Biagi

7) via Antonio de Curtis