Casalecchio: cade dal balcone di casa, ferito grave in ospedale

Un uomo di 79 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore, dopo che nel tardo pomeriggio di ieri è caduto dal balcone di casa, al secondo piano di una palazzina di via Caravaggio, zona Croce. Sul posto dopo l'accaduto sono arrivate due ambulanze e una pattuglia di Carabinieri. In base a una prima ricostruzione, sembra che il signore si sia sporto per sistemare il tendaggio della terrazzina durante il maltempo, perdendo poi l'equilibrio e uscendo dal bordo del parapetto, precipitando infine al suolo. Giunti sul posto, i sanitari hanno prestato le prime cure al signore, che successivamente è stato portato via in condizioni gravi.