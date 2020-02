Casalfiumanese: lite durante escursione, ciclista aggredito a colpi di zappa

Un 68enne è stato denunciato per minacce gravi, danneggiamento ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. E' successo a Casalfiumanese, dove l'uomo è stato accusato di aver aggredito un ciclista. Dagli accertamenti svolti dai militari, è emerso che il 68enne, dopo aver minacciato di morte con una zappa il malcapitato, in giro con il suo mezzo per una escursione. Per impedire allo sportivo di transitare nel suo terreno, il signore si è poi accanito sul mezzo, una bicicletta del valore di 4.000 euro, in preda a un raptus di rabbia.