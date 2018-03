Maltempo, frana a Casalfiumanese: fronte di 100 metri in movimento

Ancora una frana dovuta al maltempo. Oggi pomeriggio un fronte di 100 metri in movimento si è aperto nell'imolese, a Casal fiumanese, in via Beccara.

Si attende la ruspa per rimuovere il terreno ceduto. Sul posto i Vigili del Fuoco, del distaccamento di Fontanelice. Probabilmente la strada verrà chiusa.

Il 2 marzo, a Vaina di Marano di Gaggio Montano era rimasta interrotta la vecchia strada Porrettana, mentre il giorno prima una slavina aveva causa la chiusura della SP 55 in localitá Case Forlai ad Alto Reno Terme.