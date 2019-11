Loiano: la residenza per anziani Casalino non chiude e prosegue l'attività

La Casalino rsa a Loiano non chiuderà. Dopo l’annuncio di sospensione delle attività a settembre, che aveva destato perplessità e preoccupazione tra cittadini, utenti, familiari e istituzioni, adesso la buona notizia.

Una soluzione possibile grazie all’accordo raggiunto tra la cooperativa sociale Società Dolce, proprietaria dell’immobile e gestore uscente e Silvia Gozzi, direttrice della vicina casa di riposo “Villa Vittoria” di Loiano e Villa “Sirente” a Pianoro, coadiuvata dal collaboratore Gianluigi Egidio.

Gli anziani ospiti e i lavoratori, ai quali erano state garantite dalla cooperativa continuità assistenziale e lavorativa in altri contesti, potranno restare nella struttura Casalino, che in questi anni ha rappresentato un’eccellenza dei servizi sociosanitari: “Abbiamo cercato delle possibili strade per andare incontro alle richieste di persistenza di un’utenza fragile, delle loro famiglie e degli enti locali – spiega Pietro Segata, presidente di Società Dolce attraverso una nota – e siamo lieti di poter annunciare che Casalino ha un nuovo gestore e che noi continueremo ad investire per il futuro della struttura”.

Silvia Gozzi vanta una lunga esperienza sul territorio loianese in ambito assistenziale ed è pronta ad iniziare la nuova avventura: “Casalino ha molte potenzialità – ha affermato – e le professionalità, unite alla rete locale, alla prossimità col paese e con la sua gente, aiuteranno le parti ad assicurare e a sviluppare le risposte di aiuto e cura favore delle comunità di Loiano, Pianoro e San Lazzaro.”