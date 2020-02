Lavori urgenti al cavalcavia: chiuso il casello di Altedo

No sarà possibile entrare in autostrada dal casello di Altedo. Come rilevato da Società Autostrade e reso noto dal Comune di Malalbergo, è urgente iniziare i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia tra l'ingresso al casello e la corsia in direzione Bologna, a seguito di rilievi strutturali che ne hanno evidenziato la forte fragilità.

Il cantiere aprirà alle ore 22 di domenica 16 febbraio 2020 e durerà fino alle ore 22 di domenica 22 marzo 2020, pertanto il casello di Altedo sarà chiuso in entrata per chi si dirige verso Bologna. Da sabato mattina Società Autostrade posizionerà la segnaletica per la viabilità alternativa. Si raccomanda ai cittadini di utilizzare Viale 11 Settembre (Tangenziale Ovest di Altedo), evitando per quanto possibile il centro abitato di Altedo.