Caserma della Polfer senza caldaia, M5S: "Va cercata una soluzione alternativa"

La caserma della Polfer allo scalo San Donato a Bologna è senza caldaia. E i tempi di riparazione sembrano fin troppo lunghi. A sollevare il problema e' Silvia Piccinini, capogruppo M5s in Regione, che invita la Giunta Bonaccini a sollecitare Ferrovie dello Stato per trovare una sede alternativa. Da due anni, spiega Piccinini in una interrogazione, la sede della polizia ferroviaria di Bologna è stata trasferita dal quartiere Navile allo scalo San Donato, dove però da qualche tempo "perdura un guasto alla caldaia".

Per la riparazione però, segnala la 5 stelle, "sembrano prospettarsi tempi lunghi". Per questo, sostiene Piccinini, "dovrebbero essere ricercate, nel frattempo, soluzioni alternative di alloggio". Anche perche', sottolinea la capogruppo M5s, "la Polfer svolge un'attivita' di grande rilievo, come testimoniato anche dai risultati recentemente resi noti, che parlano di 20.000 controlli effettuati in Emilia-Romagna con 15 arresti, 191 denunce e 44 minorenni rintracciati".

(Dire)