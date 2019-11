Polizia, la denuncia del sindacato: "Colleghi senza acqua calda nella caserma Smiraglia"

“ In questi primi giorni di freddo centinaia di colleghi sono costretti a fare i conti con la mancanza di acqua calda all’interno della Caserma Smiraglia. Ci chiediamo: è mai possibile che alcun piano di emergenza sia mai stato previsto per ovviare a simili situazioni? Può un semplice guasto mandare in tilt una caserma che quotidianamente è la base operativa dell’intera Polizia bolognese? “. Non usa mezze misure il Sap – sindacato autonomo di Polizia, che attraverso una nota denuncia il forte disservizio.

“È questo il rispetto che si ha verso i colleghi e le colleghe chiamati a coprire ogni tipo di servizio ma a cui non si garantisce neppure il decoro dell’utilizzo di una semplice doccia? - si legge - Davvero eccessivo nei confronti dell’intera comunità chiamata alla tutela della cittadinanza ma che ancora una volta si vede costretta a fare i conti con le mancanze di chi dovrebbe prendersi cura di lei. Ci chiediamo anche se non era possibile dare una migliore e più diffusa comunicazione attraverso l’utilizzo dell’ormai collaudato mezzo informatico, così da permettere di prendere le opportune precauzioni e non trovarsi spaesati una volta giunti in caserma e fare i conti con il problema senza possibilità di soluzioni alternative. In questo modo si offende la dignità dei poliziotti bolognesi, a cui ci si dovrebbe invece rivolgere come Donne ed Uomini, nel pieno rispetto che si guadagnano attraverso la loro dedizione quotidiana”.

Il sindacato conclude chiedendo “con forza e urgenza un intervento per il totale ripristino della normalità e la riparazione del guasto sopravvenuto”.