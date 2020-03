Coronavirus, i casi a Bologna città: crescita costante dei nuovi contagi

Nel report quotidiano dell'Ausl di Bologna, aggiornato alle 12, ci sono diversi dati sul coronavirus comune per comune. Concentrandoci sul contagio e sulla città di Bologna, oggi 25 marzo si registrano 476 positivi, con un aumento di 62 casi (ieri erano 63 in più). Due giorni fa erano 86 in più, 152 nuovi casi in totale.

Nel totale del distretto, senza contare Imola e Medicina, si contano 904 positivi, 124 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Anche qui stesso incremento: ieri erano 125 quelli nuovi.

Un trend, come ha detto il commissario Venturi, che non è negativo: nonostante la diminuzione dei casi sia più lenta di quanto ci si aspettass, c'è ed è giorno dopo giorno costante.

