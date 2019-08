Incidente a Castel D'Aiano: esce di strada con la moto, grave 48enne

Incidente nella notte a Castel D'Aiano. Un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito mentre percorreva intorno a mezzanotte da solo via Carpineto a bordo della sua due ruote. Dai primi rilievi dei carabinieri sembra che il 48enne abbia fatto tutto da solo. Sul posto anche il 118, che ha caricato il ferito e lo ha portato in ospedale in codice tre. Il centauro non sarebbe in pericolo di vita.