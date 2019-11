Castel del Rio: biker cade in una scarpata, interviene l'elisoccorso

Una ciclista che stava percorrendo una discesa in località Montefune, nel comune di Castel del Rio, durante una escursione in mezzo al bosco, è caduta in una piccola scarpata. L'allarme al 115 è stato dato da altri biker intorno alle 12 di oggi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre provenienti dai distaccamenti di Imola e Fontanelice, mentre dalla centrale di Bologna si è diretto sul posto il Nucleo Speleo Alpino Fluviale i quali in collaborazione con personale del 118 hanno recuperato e stabilizzato l'infortunata: è stata trasportata poco più a valle dove ad attenderla c’era l’elicottero, che ha provveduto a trasportarla all’ospedale Maggiore.

Sul posto oltre al 115 sono intervenuti il Servizio Emergenza 118 di Imola e l’elisoccorso da Pavullo.