Cade e si ferisce sul sentiero: recuperata dal Soccorso Alpino

Una donna di 61 anni residente a Castel del Rio, è stata soccorsa e recuperata in mattinata in zona Montefune da 118 e Soccorso Alpino, dopo una brutta caduta. La 61enne era andata a fare una gita in montain bike insieme ad altri amici, in zona Montefune, nel comne dell'imolese.

Arrivata in un tratto di sentiero molto impervio e scosceso, per cause da accertare è caduta rovinosamente a terra, procurandosi un trauma al torace, molto doloroso. Gli amici hanno immediatamente chiamato il 118 per chiedere aiuto. Su posto arriva anche l’elicottero 118 di Pavullo, dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e la squadra territoriale del Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Rocca di Badolo e i Vigili del Fuoco di Imola.

Arrivato in zona l’elicottero è riuscito a sbarcare con il verricello il personale. Il medico ha provveduto ad assistere la paziente. A causa della vegetazione ad alto fusto presente nell’area non si è potuto recuperare la barella. La signora, dopo averla immobilizzata sulla barella è stata spostata con tecniche alpinistiche utilizzando corde a carrucole fino alla strada e poi caricata in ambulanza ed infine trasportata fino all’elicottero, che ha provveduto a trasportarla all’ospedale maggiore di Bologna.