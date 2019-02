Castel di Casio nel mirino dei truffatori: tre denunce

Tre persone sono state denunciate per due truffe ai danni di due residenti a Castel di Casio: si tratta di un tarantino di 36 anni e di due pescaresi, una donna di 25 e un uomo di 48 anni.

Il tarantino aveva "messo in vendita" online i cerchi in lega per auto a un prezzo davvero vantaggioso, 600 euro invece del prezzo di mercato pari a 1.100 euro. Vittima un 50enne che, come spesso accade, dopo averli pagati non li ha mai ricevuti e ha sporto denuncia ai Carabinieri che hanno rintracciato e denunciato il truffatore pugliese.

Come da copione anche il raggiro ai danni di una donna di 67 anni: dopo aver "acquistato" online una tv 60 pollici al prezzo, davvero conveniente, di 350 euro, non l'ha mai ricevuta. Dopo la denuncia, i Carabinieri hanno scovato i due truffatori: un pescarese di 58 anni, intestatario della Poste Pay sul quale era stato effettuato il versamento, e una concittadina complice di 25, che aveva avuto l'imprudenza di chattare su Whatsapp con la vittima.