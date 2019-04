Castel Guelfo: "furti di gruppo" all'outlet, 4 in arresto

2mila euro in capi di abbigliamento. Tanto sarebbero futtati i "furti di grupopo" messi a segno in vari negozi all'interno di "The style outlets" di Castel Guelfo, ma sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Imola.

Sono finiti in manette per furto aggravato quattro persone che ieri hanno razziato diversi esercizi, tutte con precedenti: due cittadini peruviani, un uomo di 33 anni e una donna di 48, e due cittadine romene di 48 e 23 anni.