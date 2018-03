Lo shopping a Castel Guelfo The style outlets ti regala il Bologna fc 1909!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Lo shopping a Castel Guelfo The Style Outlets? Dall’1 al 25 marzo 2018 è ancora più sporty e vale una partita del Bologna Fc 1909. Sono 200 i biglietti messi in palio dall’iniziativa Shop & Goal per la partita casalinga dei rossoblù contro la AS Roma, in programma per domenica 31 marzo. Vincere uno dei premi in palio è semplice: con un acquisto di € 50 con scontrino unico presso i negozi del centro sarà possibile registrarsi al concorso presso l’Info Point e conoscere in tempo reale l’esito della propria giocata. Ogni vincita darà diritto a due biglietti di ingresso in tribuna coperta allo Stadio Dall’Ara. Le giocate valide per la partita Bologna Fc 1909 – AS Roma saranno attive per gli acquisti effettuati da giovedì 1 a domenica 25 marzo. Note: Il regolamento integrale del concorso è disponibile presso l’info Point di Castel Guelfo The Style Outlets. Ogni premio dà diritto a 2 biglietti Tribuna coperta (1 biglietto per il vincitore + 1 accompagnatore) per un match casalingo del Bologna Fc 1909.