Castel Guelfo, incendio in fabbrica di solventi: evitato il peggio

E' scattata intorno alle 10 di ieri sera la chiamata: un locale di un capannone di una azienda di solventi chimici è andato a fuoco. Sono intervenute sette squadre dai distaccamenti locali, che in breve tempo sono riusciti a circoscrivere le fiamme e a evitare che potessero raggiungere il magazzino di stoccaggio, dove sono custoditi i fusti di liquido estremamente infiammabile.

A supporto dell'operazione sono stati chiamati anche delle ambulanze, ma il sito era senza lavoratori al momento dello scoppio del'incendio, e non ci sono feriti o intossicati. Sono al vaglio le cause dell'incidente, ma al momento non emergono elementi che possano far pensare a causa diversa da quella accidentale.