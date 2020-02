Castel Maggiore: 5 furti alla bocciofila in pochi giorni, nei guai 20enne

Aveva scambiato la cassa del bar per il suo bancomat, così un 20enne è finito nei guai. Ieri i Carabinieri hanno denunciato un cittadino romeno 20enne per furto aggravato.

I gestori di una polisportiva, in via Lirone a Castel Maggiore, avevano segnalato ai Carabinieri una serie di furti ripetuti, dal 10 al 18 febbraio, avvenuti di notte all'interno del bar della bocciofila, per un totale di un migliaio di euro.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificare il ragazzo che aveva messo a segno 5 furti notturni e che è stato denunciato.