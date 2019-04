Castel Mggiore, incendio all'associazione cinofila: morti due cani di razza

Ieri sera è divampato un incendio all'interno di un'associazione cinofila di Castel Maggiore. Purtroppo due cani di razza, un Dogo Argentino e un Lagotto Romagnolo, che si trovavavano all'interno della struttura sono morti.

L'allarme è stato dato alle 18.30 e i sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.

A febbraio, i Vigili del Fuoco, intervenuti per domare un incendio in via Giovannini, erano riusciti a salvare un cagnolino in stato di crisi respiratoria dovuta alla inalazione dei prodotti della combustione. I caschi rossi, addestrati anche al primo soccorso sanitario, avevano somministrato ossigeno.