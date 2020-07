Fabbrica di camici chirurgici, blitz dei Carabinieri: operai in nero e locali non a norma

Un 49enne per ora è stato denunciato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ma le indagini su un'azienda tessile di Castel Maggiore non sono ancora finite.

Nella serata del 6 luglio, i Carabinieri della stazione sono intervenuti in un capannone di via Corticella e alla vista dell'auto di pattuglia diversi cittadini cinesi si sono dati alla fuga. Cinque di loro che sono stati fermati e identificati, così i militari hanno scoperto che all'interno della fabbrica venivano confezionati camici chirurgici senza rispetto delle normative previste per i dispositivi medici, destinati a prevenire la trasmissione di agenti infettivi nel corso di interventi invasivi. Inoltre, è stato accertato che i lavoratori mangiavano e dormivano all'interno dei locali.

I prodotti, sequestrati dai militari, recavano sia l'etichetta "made in Italy" che il marchio "UE", oltre al nome dell'azienda produttrice, con sede legale nella provincia di Treviso. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che, a parte il denunciato, titolare dell'azienda, gli altri quattro cittadini cinesi non sono regolari sul territorio italiano. E' stato attivato anche il NAS dei Carabinieri, ma gli accertamenti continuano per ricostruire l'eventuale "catena" delle responsabilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery