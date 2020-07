Castel Maggiore: a lavoro immigrati irregolari e 4 bambini, blitz nell'azienda "fantasma"

Amara scoperta durante il blitz dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale e della Stazione di Castel Maggiore, in collaborazione col personale civile dell’AUSL e dell’Ispettorato del Lavoro di Bologna che hanno fatto irruzione in un’azienda a Castel Maggiore che produceva illecitamente DPI, Dispositivi di protezione individuale: camici e mascherine chirurgici destinati alle strutture sanitarie del territorio.

L’azienda “fantasma”, intestata a un prestanome irreperibile, era gestita da un “caporale cinese” che aveva alle dipendenze 21 connazionali, tra cui 8 clandestini e 4 bambini, costretti a vivere e lavorare secondo le condizioni imposte dall’uomo, un cittadino cinese 55enne che ora dovrà rispondere d’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il "caporale", per controllare i suoi dipendenti, si era impossessato dei passaporti. Riguardo ai locali e alla produzione, sono state riscontrate numerose irregolarità. Gli operanti sono ancora impegnati nella stesura degli illeciti (civili e penali) riscontrarti durante il blitz.

Il 6 luglio scorso, sempre i Carabinieri erano intervenuti in un capannone di via Corticella scoprendo una fabbrica di confezionamento di camici chirurgici senza rispetto delle normative. Anche in quel caso i lavoratori mangiavano e dormivano all'interno dei locali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

notizia in aggiornamento