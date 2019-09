Alcool alla guida, controlli a tappeto e patenti ritirate a Castel Maggiore

In gergo si è soliti definirlo “pattuglione” e non è altro che un servizio rinforzato con l’utilizzo coordinato di più pattuglie di agenti che controllano a tappeto il numero più alto possibile di veicoli in transito. Solitamente l’obiettivo dei controlli è la guida in stato di ebbrezza alcolica: tutti i conducenti dei veicoli fermati vengono sottoposti in tempi rapidi al pretest e nel caso questo dia esito positivo si passa alla verifica con etilometro.

Queste le modalità operative adottate nella notte tra sabato e domenica scorsi, da mezzanotte alle sei del mattino, anche dagli uomini del Comandante Massimiliano Galloni. Complessivamente 60 i conducenti sottoposti al controllo sull’ebbrezza: di questi 5 sono risultati positivi. Per tutti è scattato il ritiro della patente che verrà inviata al Prefetto di Bologna per la sospensione.

Di questi, 4 con valori di alcol nel sangue superiori a 0.80 grammi/litro sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, per l’altro, risultato con tasso di alcol di 0,66 g/l, è invece scattata una sanzione amministrativa. Diverse le altre sanzioni accertate durante i controlli. Un veicolo è stato sequestrato perché privo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, uno è risultato privo della revisione periodica ed un conducente aveva la patente scaduta di validità.

“Riteniamo questi controlli fondamentali per la sicurezza della circolazione stradale. – commenta il Comandante Massimiliano Galloni – A mio avviso la presenza della Polizia in strada a fare controlli è ancora lo strumento più efficace di fare prevenzione. Ringrazio i miei collaboratori per l’impegno che mettono sempre nella loro attività”.