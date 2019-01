Castel Maggiore, controlli antidroga nell'istituto: marijuana trovata nei bagni

Un cofanetto occultato nei bagni, con dentro della marijuana. Questo hanno trovato i Carabinieri di Castel Maggiore dopo una ispezione all'istituto tecnico-scientifico Keynes. La droga è stata sequestrata: si tratta di modeste quantità, circa cinque grammi di 'erba', confezionate per essere vendute separatamente. E' il primo riscontro positivo nell'istituto nell'ambito dei consueti controlli agli istituti scolastici superiori della zona. Sono in corso approfondimenti per risalire all'identità di chi abbia occultato la sostanza nella scuola.