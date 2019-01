Casa zeppa di farmaci dopanti, nei guai personal trainer

Un'ingente quantità di medicinali, anche veterinari, sono stati rinvenuti dai Carabinieri di Calderara di Reno nel corso di una perquisizione domiciliare.

I militari sono arrivati al padrone di casa, un personal trainer 30enne di Castel Maggiore, a seguito di alcune segnalazioni: tra dopanti e steroidi anabolizzanti, anche farmaci utilizzati a scopo veterinario, per curare ad esempio disordini dell'ipofisi e delle ghiandole surrenali nei cani o per aumentare la crescita muscolare nei bovini, il trembolone acetato, spesso utilizzato illecitamente dai body builder. Le indagini proseguono per appurare se vi sia stata cessione a terzi.

L'uomo è stato denunciato per violazione dell'articolo 376/2000, "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping".