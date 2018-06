Spaccata in farmacia a Castel Maggiore: vetrina sfondata a picconate

Furto con spaccata questa notte a Castel Maggiore. Secondo quanto riportato dalla emittente locale E'Tv un gruppo di sei malviventi ha nottetempo fatto irruzione presso la farmacia Castello in piazza Lo Russo: a picconate hanno sfondato la vetrina del negozio e asportato 500 Euro dalla cassa, unitamente a diversi prodotti e un telefono cellulare. Chi gestisce la farmacia è stato svegliato in piena notte dall'allarme volumetrico, ma quando è giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare quanto accaduto.