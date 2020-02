VIDEO| Incendio in tipografia a Castel Maggiore: rotativa a fuoco

Un incendio è divampato ieri all'interno di una lito-tipografia a Castel Maggiore in via Saliceto 22. A prendere fuoco una rotativa.

La chiamata alla centrale operativa del 115 è arrivata poco dopo le 21. Sono intervenuti i Vigili del fuoco dalla centrale e dai distaccamenti di Budrio, Medicina, San Pietro in Casale. In totale dieci squadre con autobotti e autoscala. I pompieri hanno circoscritto il rogo e operato per estinguere l'incendio che ha causato danni ingenti.

Sul posto anche il funzionario dei Vigili del fuoco di guardia che ha coordinato le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.