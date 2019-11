Maltempo, piena del fiume Reno: in campo anche le aliquote specializzate dell'Esercito

Su richiesta della Prefettura di Bologna, l’Esercito è stato chiamato ad intervenire con aliquote specializzate del Reggimento Genio Ferrovieri per le operazioni di contenimento dello scolmatore del canale Ghisigliera nei pressi del fiume Reno nel comune di Castel Maggiore. I mezzi messi in campo dall'Esercito sono due assetti dotati di motopompe idrovore carrellate. In totale stanno operando 5 uomini, coordinati dalla sala situazione del Comando delle Forze Operative Nord di Padova.

"Il personale dell’Esercito, grazie alle esperienze maturate nelle missioni all'estero e alle capacità di cooperare con gli altri operatori civili nella gestione delle emergenze è in grado d'intervenire, in ogni momento, a supporto della comunità - si legge nella nota "in particolare, il Reggimento Genio Ferrovieri di stanza a Castel Maggiore e tutti i reparti del genio, omogeneamente distribuiti sul territorio nazionale, sono unità pregiate in caso di maltempo grazie a mezzi speciali quali escavatori cingolati, terne ruotate, autogrù, motopompe, torri di illuminazione, gruppi elettrogeni; equipaggiamenti particolarmente idonei nel ripristino della viabilità e negli interventi post alluvionali".

