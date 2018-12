'Che avete da guardare?', poi picchia gli 'umarell': tre in ospedale

Sono sconosciuti i motivi che hanno portato un 39enne a malmenare un gruppo di uomini più anziani in pieno centro, nella serata di ieri. Per l'aggressione l'uomo, cittadino albanese, è stato poi arrestato dai Carabinieri di Imola.

Tutto sarebbe originato dagli sguardi che i signori si erano fermati a fissare nei confronti dell'uomo, che intorno alle 19:30 di ieri sera era visto aggirarsi lungo via Mazzini, palesemente in stato di ebbrezza. Per tre delle vittime, tra i 66 e i 77 anni, è stato necessario il ricorso alle cure del 188, con una prognosi di otto giorni.