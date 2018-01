Castel San Pietro Terme: anziana scippata dopo la messa, i passanti bloccano il ladro

I Carabinieri di Castel San Pietro Terme hanno arrestato un 41enne per furto con strappo. E’ successo l’altra sera, quando una 70enne del luogo è stata scippata all’uscita del Convento dei Frati Cappuccini, mentre stava tornando a casa assieme al marito.

L'uomo, un cittadino marocchino che abita a Castel San Pietro Terme, dopo aver pedinato la coppia fino al parcheggio, ha atteso che salisse in macchina, poi approfittando di un momento di distrazione, ha aperto velocemente lo sportello dell’auto lato passeggero e ha sottratto la borsa che la donna teneva in mano.

L'anziana ha iniziato a gridare, e il ladro è stato rincorso e bloccato da due passanti che hanno chiamato i Carabinieri. All’arrivo dei militari, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e il marocchino, gravato da precedenti di polizia, è stato accompagnato in caserma e rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.