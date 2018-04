Rumori nel camion: pensa ai topi, ma sono i ladri in azione

I Carabinieri di Imola hanno arrestato due uomini di 32 e 42 anni, alloggiati in un Bed and Breakfast di Medicina, per tentato furto aggravato in concorso.

E’ successo qualche sera fa, quando un camionista ha chiamato il 112 perché aveva sentito dei rumori sospetti provenire dal rimorchio del suo Tir parcheggiato in un’area industriale di Castel San Pietro Terme. Inizialmente, il richiedente aveva pensato a un roditore che si era intrufolato per sbaglio nel vano di carico del veicolo, poi, quando ha sentito dei passi, ha capito che non poteva essere un animale.

All’arrivo dei Carabinieri è emerso che a bordo del camion c’erano due ladri che si erano introdotti nel rimorchio per rubare i capi di abbigliamento destinati alla nota azienda di articoli sportivi “Decathlon”. Alla vista dei due Carabinieri, i due, risultati poi essere cittadini serbi, impegnati nella selezione degli abiti, si sono presi uno spavento e non hanno opposto resistenza. In sede di giudizio direttissimo, celebratosi presso il Tribunale di Bologna, l’arresto è stato convalidato e i due arrestati sono stati condannati alla reclusione, pena sospesa.