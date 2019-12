Bancomat sradicato sulla A14: nel casolare abbandonato i "resti" del colpo

Sabato 7 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme sono intervenuti in un casolare, in via Viara, dove sono stati trovati un furgone e una colonnina bancomat. Le verifiche hanno confermato che si tratta del "resti" del colpo della notte del 1 dicembre scorso sull’autostrada A14, all’altezza di Castel San Pietro Terme, nell'area di servizio Sillaro Est. Anche il furgone, utilizzato per trasportare e nascondere la refurtiva, è risultato rubato.

La colonnina del bancomat era stata agganciata al veicolo, sradicata e caricata. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso quattro persone, con il volto travisato, arrivate a bordo del Ducato.

I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola, durante i controlli del territorio, ispezionano anche i casolari abbandonati che, per la loro posizione isolata, talvolta, sono utilizzati per attività illecite, come lo stoccaggio di refurtiva.