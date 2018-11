C'è la festa in paese, lui celebra Halloween in mimetica sparando con la pistola

Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno denunciato un 23enne, cittadino moldavo, per procurato allarme. È successo alle ore 21:30 di mercoledì in Viale Terme, durante i festeggiamenti di “Halloween”, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che un giovane vestito con una tuta mimetica aveva esploso dei colpi di pistola in aria, creando il panico tra un gruppo di ragazzini che stavano giocando a 'dolcetto o scherzetto'.

Appresa la notizia, una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Medicina che si trovava in zona per un servizio di controllo del territorio, si è diretta velocemente sul posto, individuando la persona sospetta in Viale Albertazzi. Il giovane, identificato nel 23enne moldavo, è stato trovato in possesso di una pistola a salve, priva del tappo rosso e simile a quelle vere in dotazione alle Forze di Polizia.