Blitz al mercatino di Castel San Pietro, sequestrati 20mila prodotti | VIDEO

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, in data 31 dicembre 2018, hanno

sequestrato a una ditta individuale presente al mercato settimanale di Castel San Pietro

Terme circa 20 mila prodotti non sicuri (elastici, fasce, pinze per capelli, tagliaunghie,

lime per unghie, fermacapelli, pettini...), non conformi alla normativa sul Consumo, in quanto

privi dei contenuti minimi d’informazione o delle indicazioni in lingua italiana.

In particolare, l’attività di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di

“sicurezza dei prodotti”, eseguite dai Militari della Compagnia di Imola e svolte nell’ambito

delle ordinarie attività di “Controllo economico del territorio”, ha impedito di realizzare un

illecito profitto di circa 20 mila euro.

