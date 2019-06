Castel San Pietro: nel casolare abbandonato 30mila euro di merce rubata

Abbigliamento tecnico da moto, giubbotti, tute e guanti, per 30mila in via Bastiana, nei pressi degli Stradelli Guelfi, a Castel San Pietro. E' la scoperta dei Carabinieri durante un controllo di iniziativa all'interno dei casolari abbandonati del territorio.

La merce, evidentemente rubata, era accatastata all'interno. Sarebbe stata rubata in provincia di Treviso per poi essere nascosta nelle campagne bolognesi in attesa di ricollocarla nel mercato. Sarà compito quindi dei militari risalire ai proprietari e riconsegnarla.