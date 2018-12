Suicidio al cimitero di Castel San Pietro: Carabiniere si spara con la pistola di ordinanza

Si è puntato la pistola di ordinanza è si è ucciso. Un Carabiniere di 53 anni questa mattina è stato trovato cadavere all'interno dei bagni del cimitero di Castel San Pietro.

Ieri sera la moglie, non vedendolo rientrare a casa, aveva dato l'allarme, così erano scattate le ricerche. Lo hanno trovato i colleghi questa mattina. Alla base del tragico gesto, una possibile condizione di prostrazione: nel cimitero di Castel San Pietro è sepolta la mamma del militare.

In passato nel bolognese, altre persone avevano tentato o addirittura erano riusciti a uccidersi nei pressi o all'interno dei cimitieri.

A marzo del 2017, una donna aveva ingerito una massiccia dose di farmaci ed era stata tratta in salvo dai Carabinieri davanti al cimitero di Zola Preoda. Alla base del gesto, ci sarebbero problemi di famiglia e di, lavoro che la donna non era più in grado di risolvere da sola, così aveva deciso di morire sulla tomba del padre.

A novembre di 5 anni fa, un 58enne si era ucciso, sparandosi sulla tomba di famiglia, nel cimitero di Medicina.