Cerca di estorcere denaro al figlio, la madre chiama i Carabinieri

I carabinieri lo hanno fermato in flagranza, mentre continuava a minacciarlo. Un uomo di 44anni è stato arrestato ieri per tentata estorsione. Vittima dell'episodio un altro uomo di tre anni più giovane. L'episodio è maturato in casa di lui, un titolare di impresa edile che vive con la madre, 68enne.

E' stata la donna a chiamare il 112, dopo l'ennesima minaccia pesante rivolta al figlio per una richiesta di denaro, circa 400 euro dovuti per un presunto debito di droga nei confronti dell'aggressore. Quando la pattuglia è arrivata, l'uomo stava ancora proferendo le minacce, quindi sono scattate le manette.