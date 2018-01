Castel San Pietro: truffa del “Rendez moi” da Buffetti, due nei guai

Due truffatori di 30 e 64 anni sono finiti nei guai per tentata truffa in concorso. E’ successo martedì scorso all’interno di uno dei punti vendita “Buffetti” di Viale della Repubblica, quando i due, dopo essersi spacciati per clienti e aver preso alcuni prodotti dal negozio si sono recati alla cassa per pagare.

Al momento del pagamento, però, è scattata la cosiddetta truffa “Rendez moi”, una sorta di manipolazione mentale che conduce la vittima a dare all’acquirente un resto più alto, spesso con banconote da 50 o 100 euro.

Ma il gestore del negozio, 37enne italiano, non ci è cascato e ha chiamato subito il 112. Entrambi pluripregiudicati, si sono allontanati a bordo di una Fiat 500 che avevano parcheggiato nelle vicinanze, ma sono stati raggiunti e denunciati.