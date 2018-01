Incendio a Castel San Pietro: a fuoco appartamento, verifiche in corso sulla stabilità

Fiamme in un appartamento di Castel San pietro Terme, via Emilia Ponente. Per cause ancora da accertare un incendio in una stanza al I° piano di una palazzina è divampato intorno alle 15.

Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bologna e dei distaccamenti di Imola e Medicina che hanno domato le fiamme evitando che si propagassero agli appartamenti attigui della palazzina. Verifiche in corso sulla stabilità dei solai e dei muri portanti.

