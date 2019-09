Trovato accoltellato in strada, ancora grave l'uomo ferito

Rimangono gravi le condizioni del 35enne (e non 25enne, come appreso in un primo momento, ndr) che ieri pomeriggio si è presentato ferito al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore con un profondo squarcio tra torace e addome. I medici hanno sottoposto l'uomo a un delicato intervento chirurgico, ma la prognosi non è ancora stata sciolta e il 35enne rimane nel reparto Rianimazione.

I carabinieri di Borgo Panigale aspettano che il giovane si risvegli, per potere avere la sua testimonianza in merito alle circostanze del ferimento. Il soggetto, cittadino rumeno, è stato infatti dapprima notato sempre nel pomeriggio di ieri riverso in prossimità di un incrocio a Casteldebole, tra le vie Rigosa e Olmetola. Ad accorgersi del corpo semi-incoscente riverso sull'asfalto alcuni automobilisti, che hanno dato l'allarme e chiamato l'ambulanza.

Sul posto però i sanitari non hanno trovato nessuno, poiché l'uomo sarebbe stato -secondo alcuni testimoni- caricato su un mezzo da alcune altre persone che si presume possano essere suoi conoscenti: poco dopo il 35enne ha fatto ingresso da solo al Pronto Soccorso, perdendo quasi subito i sensi. L'ipotesi per ora è che la ferita sia stata causata da una arma da taglio, ma non è chiaro in quali circostanze il 35enne se la sia procurata.