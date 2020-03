Coronavirus, controlli Polizia Locale Reno Galliera: musica "a palla" e festa in casa, tre nei guai

14 le persone denunciate dalla Polizia Locale Reno Galliera nella sola giornata di sabato 21 marzo, nell'ambito dei controlli sul rispetto delle limitazioni imposte per contenere la diffusione del virus COVID-19.

A Castello d'Argile, nella notte, agenti della Polizia Locale e Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano sono intervenuti su sollecitazione del Sindaco, Alessandro Erriquez, perché dall'interno di una abitazione usciva musica ad alto volume. L'intervento ha consetito di verificare che si stava tenendo, in contrasto con le disposizioni per le'mergenza coronavirus. Tre le persone denunciate per inosservanza dei provvedimenti disposti da Governo e Regione.Le rimanenti 9 persone sono state denunciate per violazione dell'art. 650 codice penale, perché fermate nei normali controlli su strada senza valida necessità che ne giustificasse la circolazione

A Pieve di Cento, nel tardo pomeriggio, gli agenti del Comandante Massimiliano Galloni, in servizio in abiti borghesi nel centro storico del paese, hanno notato un giovane che si aggirava, con fare sospetto, sotto i portici. Dopo avere mandato un sms con il telefonino è entrato in un'abitazione, già in controllata antidroga. La Polizia Locale ha così riscontrato l'attività di spaccio di sostanza stupefacente, la presenza di droga (poco più di 10 grammi di marijuana) e di un bilancino. La perquisizione ha consentito inoltre di rinvenire una pistola Derringer calibro 22 detenuta illegalmente. L'uomo domiliato nell'appartamento, un cinquantaduenne del luogo, è stato denunciato per spaccio e per detenzione abusiva di armi, il "cliente" per violazione dell'art. 650 codice penale, per l'inosservanza delle norme che limitano gli spostamenti senza necessità. Pistola e droga sono state sequestrate.

