Castello d'Argile: trovato il corpo carbonizzato di una donna

Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato sotto le macerie di un fienile andato a fuoco ieri pomeriggio, in via Provinciale a Castello d’Argile. La macabra scoperta oggi intorno le 16, dopo un sopralluogo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

L’incendio era divampato ieri e la struttura risultava disabitata. Sul posto era andato anche il sindaco Alesandro Erriquez per verificare lo stato della situazione, ed è proprio a lui che una donna si è avvicinata, dicendo di non trovare più la sorella. Immediatamente il primo cittadino ha allertato il comandante della locale stazione, e questa mattina la donna ha presentato la denuncia di scomparsa della sorella.

Da qui la decisione di procedere a un un nuovo sopralluogo, e la scoperta di un cadavere sotto le macerie.

"Ieri sono venuto sul posto dopo aver visto del fumo e aver allertato le autorità competenti - spiega il sindaco a BolognaToday - Una donna di mi ha poi detto che non trovava la sorella, e ho subito avvisato i Carabinieri. Oggi la scoperta del corpo. So che non è stato facile trovarlo perchè si tratta di un vecchio fienile, andato quasi completamente distrutto, ma ora sono in corso delle indagini per stabilire quanto accaduto".

Notizia in aggiornamento.